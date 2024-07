Publicado hace 2 horas por candonga1 a europapress.es

La Justicia de Turquía ha condenado este viernes al líder opositor y antiguo copresidente del prokurdo Partido Democrático de los Pueblos (HDP) a dos años y medio de prisión acusado de "insultar públicamente al Gobierno, a la Justicia, al Ejército y a las Fuerzas de Seguridad". "Si yo fuera un político ultranacionalista que orquestara asesinatos en el corazón de Ankara y amenazara a la gente, no se abriría ningún caso contra mí. En cambio, ustedes me protegerían. Pero como soy un político kurdo que ejerce su derecho a criticar, me procesan"