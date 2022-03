Política y teatro

Hoy me he pasado el día, otra vez, viendo uno de los canales más aburridos del mundo. CT-N, la “Connecticut Network”, es la emisora sin ánimo de lucro que retransmite en directo todos los debates, reuniones y audiencias públicas de la asamblea general del estado, es decir, el legislativo. El comité de empleo y trabajadores públicos se reunía para votar esta tarde sobre una ley en la que estamos trabajando, y yo, alumno aplicado que soy, he estado escuchando el debate entero, 150 gloriosos minutos. Cosa que era, todo sea (...)