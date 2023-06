Publicado hace 49 minutos por nereira a cadenaser.com

Se empieza barriendo la bandera LGTBI como si fuese la bandera de unos pocos, como en ese cartel electoral, y se acaba no celebrando el Orgullo porque no eres gay. Desmontar políticas contra la violencia de género y negar esa brecha de género porque a ti no te pegan en casa o ni siquiera eres mujer. Es un mundo muy fácil en el que solo tienes que defender, celebrar y mantener aquello que te afecta a ti personalmente. Lo que pasa es que la política es justo lo contrario: tratar de solucionar los problemas que no tienes tú. No creárselos a otros