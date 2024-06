Publicado hace 1 hora por helia a elconfidencial.com

Las diferencias entre la Policía Nacional y los cuerpos autonómicos vuelven a dar dolores de cabeza al Ministerio del Interior. En esta ocasión, SUP, Jupol y UFP han roto la baraja y no acudirán a las próximas reuniones del Consejo de la Policía si no se les plantea una partida presupuestaria concreta que sirva para equipararles con Mossos y Ertzaintza en dos aspectos clave: las condiciones de la jubilación y la retribución de las horas extraordinarias.