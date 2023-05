La Policía alemana lanza una macro operación contra el grupo ecologista

Publicado hace 53 minutos por cocolisto a europapress.es

No hay nadie detenido, pero siete personas de entre 22 y 38 años han sido imputadas por formar parte o al menos apoyar una organización criminal. Aimée van Baalen portavoz de Última Generación ha llamado a los ciudadanos a protestar en la calle contra estas medidas, si bien ha advertido de que no tendrán "miedo" a posibles represalias de las autoridades. "¿Tenemos que sufrir en Alemania una sequía, falta de alimentos (...) antes de entender que Última Generación lucha por la vida de todos y no es una organización criminal?"