Publicado hace 40 minutos por Verdaderofalso a lanacion.com.ar

Con apoyo de la organización The Freedom From Religion Foundation, los miembros de la organización demandaron a un distrito escolar por discriminación. Y ganaron, recibirán 15.000 dólares de una junta escolar, luego de iniciar un proceso legal. Con el apoyo de The Freedom From Religion Foundation (FFRF) llegaron a un acuerdo en una demanda federal presentada a principios de este año contra la Junta de Educación del condado de Shelby en Memphis, Tennessee, por graves violaciones de la Primera Enmienda.