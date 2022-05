La polémica de San Isidro: Los hosteleros de Las Vistillas no han podido sacar sus barras a la calle

Publicado hace 59 minutos por Ratoncolorao a telemadrid.es

Los hosteleros de Las Vistillas, indignados por no poder sacar sus barras a la calle en las fiestas de San Isidro. Durante 25 años han podido vender alcohol directamente en la calle, pero este año no. La ordenanza municipal establece que no se puede vender alcohol en la calle si no es un recinto ferial.