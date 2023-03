Polémica por el «disparatado» proyecto de mirador en La Farrapona (Somiedo, Asturias)

Publicado hace 1 hora por felpeyu2 a lavozdeasturias.es

Emma Álvarez Alba, es la gerente de los apartamentos rurales La Pinietsa. Destaca que «mucha gente implicada en Somiedo que no está de acuerdo con que se gaste el dinero en el mirador». Desde su punto de vista «este proyecto no es sostenible en ninguno de los dos aspectos». A su juicio «se está apostando por un turismo masificado, de venir con el coche, sacar la foto y marchar». «No me gusta en zonas naturales poner paneles y miradores, pero si lo que quieren es explicar la geología de la zona ¿necesitamos de verdad ese armatoste de hierro?»