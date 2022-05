El poder del respaldo de Trump recibe un golpe en las primarias del GOP para gobernador de Nebraska (en)

Publicado hace 1 hora por tiopio a text.npr.org

En Nebraska, Jim Pillen ha ganado las primarias republicanas para gobernador, según The Associated Press. Con el respaldo del gobernador Pete Ricketts y de gran parte del establishment republicano del estado, Pillen, un productor de cerdos y regente de la Universidad de Nebraska, se impuso a los candidatos rivales que incluían a Charles Herbster —un recién llegado a la política respaldado por el ex presidente Donald Trump— y al senador estatal Brett Lindstrom. La victoria de Pillen es una derrota para Trump y el poder de…