Podemos, secuencia de detonación (Antón Losada)

Publicado hace 51 minutos por fperearuz a ctxt.es

Irse al Grupo Mixto eleva los costes de salida del partido y baja la barrera; no para impedir entrar, sino para dificultar la marcha. Si se detona una explosión y los destrozos resultan mayores de los calculados, la culpa recae en el artificiero por no haber echado bien los números (...) La decisión de Podemos resulta perfectamente entendible en la lógica de un grupo político que se siente víctima de una OPA hostil disimulada. Pero no deja de parecer una huida hacia adelante para una organización que arrastra una curva descendente en resultados