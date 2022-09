Podemos pide a la AN reabrir 'Kitchen' para investigar a Cospedal y apunta a Rajoy como "inductor"

Publicado hace 49 minutos por nereira a europapress.es

Podemos ha solicitado a la Audiencia Nacional (AN) que reabra la investigación sobre la 'Operación Kitchen' al considerar que los últimos audios son "nuevos indicios incriminatorios" de que la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal "estaría perfectamente al tanto" del espionaje parapolicial al ex tesorero 'popular' Luis Bárcenas para "desbaratar" 'Gürtel', por lo que ha pedido volver a imputarla, al tiempo que ha señalado al ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy como "posible inductor".