Podemos, Junts per Catalunya, PNV y EH Bildu han pedido a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, el cese de la directora del Instituto de las Mujeres, Isabel García, por sus "posiciones muy hostiles" contra las personas trans y sus mensajes en redes sociales que tachan de "transfobia".'La ley trans no es una buena ley. Puro delirio queer' o 'las mujeres trans no existen'. "Estos tuits no son una opinión, esto es discurso de odio, es transfobia", ha denunciado Belarra