Podemos desconocía el pacto entre PSOE y PP y llama a rebajar la mayoría para renovar el CGPJ

Publicado hace 1 hora por Casiopeo a elboletin.com

El diputado Javier Sánchez Serna, uno de los coportavoces de UP ha asegurado este jueves que su partido no conocía el pacto entre el PP de Pablo Casado y el PSOE para la renovación del Poder Judicial. Por otra parte, aunque no han pedido explicaciones al partido de Pedro Sánchez, el diputado de Podemos ha cuestionado que el PSOE “no se atreva” a modificar las mayorías parlamentarias que permiten la renovación: "Ahora mismo lo que se necesitan son 210 diputados pero en el Congreso hay números, hay una mayoría suficiente para modificarlo"