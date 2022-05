Publicado hace 57 minutos por Verified a elboletin.com

La presidenta del PNV de Vizcaya, Itxaso Atutxa, no descarta que pueda haber elecciones generales antes de Navidad, aunque no quiere que esto ocurra, y espera que la legislatura concluya para que el Gobierno de Pedro Sánchez pueda cumplir lo pactado con los jeltzales. Además, ha insistido en que el Ejecutivo “está jugando con fuego”, y le ha advertido de que “ojito con andar amenazando blandiendo el espantajo de que 'lo de enfrente es peor'” porque no dispone de mayoría absoluta.