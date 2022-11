PNV cree que habría que retocar la Ley del 'sí es sí', sin empecinarse en que todos los jueces son "machistas"

Publicado hace 1 hora por dips a europapress.es

Esteban dice que la ministra Montero debe "moderarse en sus declaraciones y no convertir todo en una especie de batalla ideológica". El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, cree que habría que retocar la Ley del 'sí es sí', para corregirla si no se ha hecho "adecuadamente" y que no haya margen a que la Judicatura rebaje penas, sin empecinarse en que todos los jueces son "machistas". Ante las peticiones de cese de la ministra de Igualdad, Irene Montero, cree que lo que esta debe hacer es "moderarse en sus declaraciones y no convert...