Publicado hace 1 hora por nereira a canalsur.es

Las organizaciones miembros del Departamento de Mercancías de la CNTC han reiterado este miércoles, por unanimidad, su voluntad de no secundar el paro y han recordado que la plataforma convocante no pertenece a ese organismo, "porque simplemente no tiene representatividad acreditada suficiente", circunstancia que su máximo dirigente pretende soslayar mediante el "menosprecio de sus miembros".