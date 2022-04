Publicado hace 26 minutos por romanpuerta91_61ffd7ffed a lejanoeste.substack.com

En este episodio voy a analizar un informe de Statista, "The Chinese consumer", porque creo que puede ser interesante, no sólo para los que tenéis una relación profesional con China sino también los que sentís curiosidad por este país, ya que justamente yo me dedico a analizar procesos decisorios a nivel económico.