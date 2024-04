Publicado hace 4 horas por Rivethead a elplural.com

El Ayuntamiento de Marbella imputó 721 horas extra a un trabajador del servicio de limpieza en abril del 2019, lo que supondría una sobrecarga laboral de no ser porque no es posible. El mes en cuestión no sobrepasa las 720 horas y no es realizable que haya más horas laborables que horas tiene un día natural. A pesar de lo excepcional que pudiera parecer este caso, no lo es en absoluto. Según apunta eldiario.es, en aquella época, algunos empleados municipales superaban las 300 horas extra en un mes, otro figuraba con 2.600 horas extra en un año