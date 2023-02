Publicado hace 1 hora por oidalG a diariosur.es

Un supuesto jubilado presentó -en plena campaña de las elecciones andaluzas de 2018- una denuncia a la Fiscalía Anticorrupción sobre un presunto delito de prevaricación en el Ayuntamiento de Mijas. Sin embargo, ese jubilado no existía y el delito no era tal, sino que fue un edil del PP el que presentó dicha denuncia con el único objetivo de perjudicar al ejecutivo local a sabiendas de que no había irregularidades y justo antes de acudir a las urnas.