Piden 150.000 euros a la esposa de Dorribo por un yate que le sacaron ilegalmente (2015)

Publicado hace 56 minutos por filemon314 a lavozdegalicia.es

El Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo, que tramita la operación Campeón, no cursó ninguna orden de precinto ni depósito del lujoso yate Mansoor, propiedad de Aveline Fernández, la esposa de Jorge Dorribo. Este empresario lucense es el principal imputado en la macro investigación. La titular de la embarcación, que tiene derecho a su recuperación porque no figura imputada en la operación, se encuentra con que no puede disponer de la misma y, además, le piden que pague 150.000 euros en concepto de custodia del buque.