El petróleo de África Occidental aún no es amado a pesar de los problemas de suministro posteriores a Ucrania

El mercado asiático se ha suavizado con los cierres y no hay tanto crudo de África occidental que vaya a China”, dijo Livia Gallarati, analista de Energy Aspects Ltd. “Ha habido cierta demanda sobre el suministro de África occidental en Europa, pero es no es tan fuerte como América del Norte o el Medio Oriente”. Angola depende en gran medida de China para las ventas de crudo, pero la demanda de petróleo allí es más débil porque decenas de millones de personas están nuevamente encerradas y las refinerías de petróleo independientes más pequeñas