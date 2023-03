Los pescadores rechazan ayudas por la eólica: «El mar va a quedar esquilmado»

Publicado hace 51 minutos por Verdaderofalso a elcomercio.es

No se sentarán en la mesa propuesta por Hugo Morán. «Dos son nuestras premisas: retirar los planes de reordenación y que dimita la ministra». De hecho, aseguraron que ya se lo advirtieron hace tiempo sus compañeros portugueses: «Luchad, no dejéis que os los instalen, porque desde que están aquí no tenemos ni salmonetes, ni caballas ni lenguados. Y todo por los aerogeneradores que había tres millas a la redonda como por los cables de evacuación. No se arrima ni un pez».