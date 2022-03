Publicado hace 2 horas por Ardagh a es.postsus.com

Cualquiera que no haya contraído Covid-19 probablemente no tenga amigos, según un médico coreano. Ma Sang-hyuk, vicepresidente de la Sociedad Coreana de Vacunas, hizo los comentarios en una publicación de Facebook ahora eliminada. El total de casos de Covid en Corea del Sur superó los 10 millones el miércoles, según Reuters. Para obtener más historias, visite Business Insider. Las personas que aún no han contraído covid probablemente no tengan amigos, dijo un médico surcoreano.