Un perro sin vacunar muerde a una joven a las puertas de un supermercado en Valdemoro

La Policía Local del municipio ha denunciado al dueño del perro también por no cumplir las medidas de seguridad exigidas y dejarlo solo. Al no tratarse de un perro de raza potencialmente peligrosa no era obligatorio llevarlo con bozal ni tenerlo censado (sí el chip de identificación) el dueño del perro fue denunciado por la Policía Local por dos motivos fundamentales: no guardar las medidas de seguridad legales (dejar solo al perro en la calle) y no tener al día la cartilla de vacunación desde 2017.