Pere Rusiñol: «El origen de los audios de Villarejo que se publican es más plural de lo que parece»

"El entorno de Público y Roures le saca el jugo a lo que le interesa, lo que no le interesa no lo mira. Lo que es evidente es que esos audios los tiene más gente que Villarejo, que obviamente los tiene todos, pero sabemos que una parte fue aportada en sede judicial y no se ha explorado, y otra parte está en otros sectores próximos al CNI o del entorno del CNI, que sabemos que llevan años intentando desencriptarlos. El origen de estos audios, en este caso, es más plural de lo que puede parecer, hay más vías que el propio Villarejo"