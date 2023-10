Publicado hace 1 hora por NoEresTuSoyYo a businessinsider.com

El lunes, la subsecretaria de prensa del Pentágono, Sabrina Singh, dijo que "no estamos poniendo ningún límite a cómo Israel utiliza las armas que [se] proporcionan", informó el corresponsal de seguridad nacional de Voice of America, Jeff Seldin. "No vamos a poner ninguna restricción a eso", afirmó. "Esto realmente depende de las Fuerzas de Defensa de Israel", dijo Singh, señalando que depende de las FDI "cómo van a llevar a cabo sus operaciones".