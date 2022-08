Se pelea con una amiga y publica un anuncio ofreciendo sus servicios sexuales en venganza, fue condenada a diez meses de prisión por un delito de acoso, ahora ha sido absuelta

Publicado hace 47 minutos por Meneador_Compulsivo a hoy.es

Una granadina se peleó con su amiga y en venganza publicó en internet un anuncio ofreciendo sus servicios sexuales con su foto y teléfono. El asunto acabó en el Juzgado y fue condenada, pero finalmente, la Audiencia la ha absuelto. Para la Audiencia, que estima el recurso de la acusada, ideó el anuncio para causar a su examiga las molestias «derivadas de atender mensajes y llamadas no deseadas», pero no cometió acoso y lo acontecido no tiene entidad suficiente para alterar gravemente el normal desarrollo de la vida cotidiana de la denunciante.