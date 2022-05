Publicado hace 20 minutos por tiopio a ctxt.es

Uno no se independiza de un Estado, sino de una época. En Cat, fiel seguidora de la Ley Mordaza, no hay voluntad política, nunca la ha habido, de independizarse de esta época. Y encima van y les espían. Citizenlab acostumbra, explica, a invitar a redactar sus informes a personas vinculadas a movimientos afectados por abusos gubernamentales. Pues bien, el procesismo no es un movimiento tanto como un Gobierno. Un Gobierno que ha subvencionado, además, al TNY. Dos cosas que ensucian el informe inicial, a pesar de sí mismo. Hay una tercera mácula.