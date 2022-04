Pegasus y el Gobierno ofendidito

Publicado hace 1 hora por MiguelDeUnamano a blogs.publico.es

Mientras la Comisión Europea ha tachado de "inaceptables" estas acciones sin cobertura legal alguna denunciadas por The New Yorker y ha conminado a su investigación profunda, el Gobierno de Pedro Sánchez ha saltado con la peor y más sorprendente de las reacciones: "Aquí no se espía", ha subrayado la ministra y portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, para advertir a continuación de que el Gobierno "no acepta que se ponga en cuestión la calidad democrática de nuestro país".