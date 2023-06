Pedro Sánchez ya tiembla por lo que se verá en las televisiones

Publicado hace 28 minutos por Javier_Lothbrok a eldiario.es

Un partido no es un medio de comunicación. A veces lo parece en su departamento de agitación y propaganda, que básicamente se ocupa de atizar al contrario. En especial, en las redes sociales, donde los argumentos suenan más contundentes cuando se hacen a la contra. Cagarse en todo sirve para liberar tensiones, es hasta estimulante o necesario como ha demostrado Juana Dolores en TV3, pero no te hace ganar elecciones. No es el único ingrediente que necesitas.