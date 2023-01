Pedrerol se bajó los pantalones con Piqué: ¡Intentó tener un equipo en la Kings League!

Publicado hace 39 minutos por Verdaderofalso a madrid-barcelona.com

Me llegó un rumor de que, al parecer, un medio que no hablaba de la Kings league, que estaba en todo su derecho, intentó tener un equipo", afirmó Ibai. Este rumor lo confirmó el tiktoker Adri Contreras, que con anterioridad había trabajado como becario de El Chiringuito: "Yo no voy a decir nombre, pero... Hay un medio de televisión muy fuerte que no quiere hablar de la Kings League porque no les invitaron". Finalmente, fue el 'Kun' Agüero quién dio a entender de qué programa se trata: El Chiringuito de Pedrerol