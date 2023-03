Publicado hace 1 hora por calaña a hobbyconsolas.com

De los creadores de PC Fútbol, Dinamic Multimedia, no parece que quede nadie. La compañía encargada de dar vida al juego es una empresa llamada "Una partida más SL" y su modo de promocionarlo ha arqueado unas cuantas cejas en redes sociales. Varios usuarios ha señalado que el juego no existe como tal. Además, las preventas que se anunciaron hace unos días son, precisamente, para financiar su desarrollo, por lo que todavía no se ha visto ninguna imagen de PC Fútbol 2024,.