elpais.com

Es importante el tema del bullying (acoso) en la infancia y la adolescencia, de las bromitas que a veces parecen que no son dañinas, pero que al final sí que afectan y acomplejan. Obviamente, yo hablo por mí. Yo siempre fui un niño muy alto, delgadito. Destacaba mucho por mi altura y la gente me señalaba por ser larguirucho, mil motes que me decían… Pero al final, es un proceso, una parte de nuestro crecimiento.