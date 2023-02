El patinazo de la ministra Yolanda Díaz: pide que se "recupere" el Serla, un servicio que se encuentra activo en Castilla y León

Publicado hace 11 minutos por g3_g3 a diariodecastillayleon.elmundo.es

La ministra exigió que se «recupere» el Serla «con carácter inmediato». Y, de no hacerlo, avisa ya que serán los tribunales los que entren en juego para tomar una decisión al respecto. No obstante, la amenaza quedó eclipsada por el patinazo de Díaz, que pidió la reposición de un servicio que no solo no ha desaparecido, sino que se encuentra activo y en pleno desarrollo de sus funciones, con mediaciones en curso. No es la ministra de Trabajo la que tiene competencias para denunciar en el Juzgado tal y como reconoció en la reunión