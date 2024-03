Publicado hace 2 horas por Lord_Cromwell a religionenlibertad.com

Pilatos dijo a Jesús: "¿Eres tú el rey de los judíos?" Pero en la versión de La Pasión que interpretan en Havant (Inglaterra), Pilatos sólo pregunta: "¿Eres rey?" En otra Pasión que se celebra en Edimburgo, con libreto recién escrito, no aparece la palabra "judío" ni una vez. The Passion Trust asegura contar con judíos que aportan asesoramiento y proporcionan "recursos" para "evitar el antisemitismo". Pero no esta claro cuándo hay consejos por parte de consejeros judíos o de diálogo interreligioso, y cuando hay autocensura.