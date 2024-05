Publicado hace 14 minutos por Dragstat a diariodenavarra.es

John McIntosh, de 42 años, empieza el día en noche cerrada para asegurarse uno de los primeros puestos en la cola y al amanecer lo vende al mejor postor. Cuanto antes llegue, mejor asiento tendrá en la sala y más alto será el precio por el que lo puede vender. El jueves pasado fue su mejor día: 1.300 dólares por un par de "tickets" que vendió a un matrimonio de California. Este mayo está haciendo su agosto. Todos los días se echa al bolsillo 500 o 600 dólares. "Ya me he acostumbrado a no dormir. Doy algunas cabezadas y con eso voy tirando".