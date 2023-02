Publicado hace 1 hora por Verdaderofalso a migijon.com

La gente que luego vota está lejos de no enterarse de lo que pasa, o muy lejos de no tener opinión sobre el batiburrillo en el que está anclado el PP local, pendiente, sine die, de un Congreso en el que se puedan decir las cosas, de una vez, y siendo esclavo aún de los rencores enconados de familias que no se perdonan la afrenta de haber dejado de tener poder. Porque es de poder de lo que hablamos, no de Gijón.