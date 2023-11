Publicado hace 38 minutos por nereira a eldiario.es

De un lado, el árbol de navidad gigante, a medio montar por el Ayuntamiento. Del otro, la estatua ecuestre de Carlos III, déspota e ilustrado. En el medio, los concentrados, con banderas de España y de la UE, estas últimas con el membrete del PP.La alusión europeísta no es banal, pues los populares se esfuerzan ahora en mostrar que las movilizaciones de extrema derecha de aroma falangista de los últimos días no van con ellos, o al menos no hasta el punto de que la burocracia de Bruselas deba preocuparse.