Por qué el paro de transportistas convocado el lunes 14 de marzo no es una huelga ni está apoyado por todo el sector

El paro, como se puede ver en su página web, lo ha convocado la “Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional”, es decir, está convocado por la patronal y, por tanto, no es una huelga sino un paro patronal. Sin embargo, el paro no es apoyado por todo el sector de transporte de mercancías. El Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), que agrupa a distintas confederaciones, federaciones y asociaciones de transportistas, ha anunciado que no se unirá al paro.