Paro marzo: endurecer el despido para que la caída sea real

Publicado hace 37 minutos por B... a uso.es

Se formalizaron un total de 1,3 millones de contratos en marzo, un 21,3 % menos que en marzo de 2022, de los que el 46,82 % fueron indefinidos. El 29,38 % de éstos fueron fijos discontinuos, que aumentan un 70,67 % con respecto a 2022. “Este elevado aumento demuestra que se sigue utilizando esta modalidad para disfrazar contratos temporales que la Reforma Laboral ya no permite realizar. Pero no se actúa decididamente para crear empleo indefinido real. Más de la mitad de los contratos indefinidos firmados en marzo, un 53,9 %, no realizan una jor