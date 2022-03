La paradoja del país de la OTAN que ofrece refugio a los megayates de oligarcas rusos como Abramovich

El dueño del Chelsea y Alekperov dirigieron sus megabarcos de lujo 'My Solaris' y 'Galactica Super Nova' hacia el puerto de Montenegro Tivat. Expertos en Derecho Internacional Público recuerdan que el país, que empezó a negociar su entrada en la UE en 2012, todavía no es un país miembro, por lo que no está obligado a cumplir las sanciones a los oligarcas. Advierten aun así que el Estado, destino predilecto de las grandes fortunas rusas, podría usar este hecho "como moneda de cambio". Montenegro es un país diminuto. Es un poco más pequeño que…