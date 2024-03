Publicado hace 1 hora por Lord_Cromwell a tn.com.ar

María Laura y Fernando comenzaron a fabricar de casualidad un producto que defienden con orgullo. “Es material educativo, no pornográfico”, le dijo ella a TN. “Lo de los penes de madera fue un accidente, siempre lo digo. Una amiga me llamó por el Día del Amigo y entre risas me dijo ‘pensé que me ibas a regalar un pene de madera’ justo cuando surgió el tema de las licitaciones”, sostuvo María Laura. La mujer se refirió a lo sucedido en agosto de 2021 cuando el Gobierno aprobó la licitación de 10 mil penes de madera que compró por $13 millones.