Los Países Bajos no van a suministrar sus propios tanques Leopard 2 a Ucrania. El primer ministro Mark Rutte consideró previamente comprar los tanques Leopard 2A6 arrendados por los Países Bajos y enviarlos a Ucrania para la guerra contra Rusia. Pero el ministro de Defensa, Kajsa Ollongren, informa a la Cámara de Representantes que esto no sucederá. Los dieciocho tanques son oficialmente propiedad de Alemania y son arrendados por los Países Bajos. Pero Alemania ahora ha optado por no entregar los tanques a Ucrania, dijo Ollongeren.