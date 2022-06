Publicado hace 47 minutos por MiguelDeUnamano a levante-emv.com

"Primero se presentó un hombre en traje y carpeta, que llamaba puerta por puerta para decir que nos teníamos que ir de nuestras casas. Era del fondo buitre. Luego nos empezaron a llegar las llamadas. A mí me llegan cada semana y siempre desde un número distinto, me dicen que tengo las de perder y que me dan 1.200 euros 'para la mudanza'. Y eso que todavía no se me ha acabado el contrato del alquiler".