El padre con síndrome de Down que ha criado a un hijo dentista demostrando el poder del amor: «Es mi apoyo y mi orgullo»

Jad, de 46 años y con síndrome de Down conoció a su mujer en un molino de Siria. Se enamoraron y tras casarse tuvieron a su hijo Sader. No nació con síndrome de Down y Jad estaba decidido a darle la mejor vida posible. Ahorró dinero para que pudiera ir a la universidad y llenó de amor a su hijo. También se beneficiaron del apoyo de la comunidad local, donde Jad es conocido como una personalidad en la ciudad.«Gracias a él crecí con fortaleza emocional y logré todo lo me propuse. Si pudiera elegir un padre, no tengo duda alguna: lo elegiría a él»