Paco León, tachado de xenófobo por definir a los gallegos como "muy pa dentro, con una pedradita dada"

Durante su intervención en "La Script", el intérprete se encontraba hablando de Damián, su personaje en "No mires a los ojos", cuando describió a este como gallego por ser "cerrado": "Es un personaje, efectivamente, que tiene muy poco que ver con las cosas que yo he hecho antes, que son personajes más extrovertidos, más allá de la comedia o no, pero son personajes simpáticos, extrovertidos y este es muy pa dentro". Justo en este punto, llegaba su conflictiva declaración: "Este es una persona casi gallega y que tiene una pedradita dada".