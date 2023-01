Publicado hace 1 hora por Verdaderofalso a elcomercio.es

La Asociación Española Contra el Cáncer tiene constancia de varios casos que han terminado en la sanidad privada ante esa demora. Fuentes médicas señalan, no obstante, la incapacidad de abarcar en tiempo y forma todo el trabajo pendiente teniendo en cuenta que hasta ahora solo había dos radiólogos que pudieran informar las pruebas. «Las mamografía de control no van a lista de espera y no hay demoras salvo errores puntuales que se puedan cometer», añade la consejería que encabeza Pablo Fernández.