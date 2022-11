Pablo González: "Sigo defendiendo el derecho a la libertad de expresión y de prensa"

Publicado hace 1 hora por HackerRuso a publico.es

La mujer de Pablo González transmitió un mensaje del periodista encarcelado en Polonia: "Agradezco enormemente este galardón que de verdad me hubiera gustado no recibir, más que nada porque no creo que esté a la altura de los premiados anteriores. En este mundo nuestro, y en medio de la enorme crisis que está viviendo, sigo defendiendo el derecho a la libertad de expresión y de prensa".