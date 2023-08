Pablo González Libertad!

Publicado hace 51 minutos por efectogamonal a loquesomos.org

Los días 4 y 5 de julio, un grupo de activistas y periodistas se desplazaron al Parlamento Europeo junto a Oihana Goiriena, esposa de Pablo González, y allí realizaron diversas intervenciones, contando con el apoyo de varias eurodiputadas encabezadas por Miguel Urbán (Anticapitalistas – The Left): rueda de prensa, entrevistas, un encuentro con diferente grupos políticos y participación en las Jornadas Journalism is not a crime!