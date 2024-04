Publicado hace 3 horas por Meneador_Compulsivo a primerahora.com

Para los St. Paul Saints la idea de nombrar a su mascota, un cerdo, en honor a la droga para bajar de peso Ozempic tenía mucho sentido. Si embargo descubrieron rápidamente que no a todos les hacía gracia el nombre “Ozempig”. Casi inmediatamente después anunciarlo comenzaron a llegar críticas de personas angustiadas por el nombre,calificándolo de hiriente e insensible.“En el mundo actual,la gente no quiere que la menosprecien, no quiere que la hagan sentir de cierta manera y no les voy a decir que lo que sienten está mal”, dijo el vicepresidente